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In evidenza NetApp sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza NetApp sul listino di New York
Grande giornata per il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati, che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,66%.
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