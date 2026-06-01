A New York, forte ascesa per Salesforce
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano con un aumento del 6,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Salesforce rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 207,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 199,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 215,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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