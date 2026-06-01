A New York, forte ascesa per Salesforce

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che passa di mano con un aumento del 6,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Salesforce rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 207,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 199,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 215,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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