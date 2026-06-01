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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 maggio

Seduta rialzista quella per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 91,7.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 88,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 96,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 85,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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