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Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,29% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 50.882,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,29% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,29% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 50.882,21 punti.
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