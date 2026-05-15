Milano 15:44
49.053 -1,99%
Nasdaq 15:44
29.096 -1,64%
Dow Jones 15:44
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Londra 15:44
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Francoforte 15:44
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Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,27%

Il Dow Jones esordisce a 49.930,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,27%
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,27%, a quota 49.930,26 in apertura.
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