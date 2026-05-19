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Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,02%

Il Dow Jones esordisce a 49.696,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,02%
L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,02%, a quota 49.696,53 in apertura.
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