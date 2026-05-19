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Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,02%
Il Dow Jones esordisce a 49.696,53 punti
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19 maggio 2026 - 15.33
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