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Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,98% alle 16:00

Il FTSE MIB si muove a 49.548,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,98% alle 16:00
Milano, in perdita dello 0,98% alle 16:00, tratta in ribasso a 49.548,83 punti.
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