Milano 17:35
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Dow Jones 20:06
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Londra 17:35
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,88% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 49.229,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,88% alle 13:00
Milano, in perdita dello 0,88% alle 13:00, tratta in ribasso a 49.229,94 punti.
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