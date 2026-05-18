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/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,73% alle 16:00
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,73% alle 16:00
Il FTSE MIB continua gli scambi a 48.759,64 punti
In breve
,
Finanza
18 maggio 2026 - 16.00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,73% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 48.759,64 punti.
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