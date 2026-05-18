Milano 17:35
48.669 -0,91%
Nasdaq 18:41
28.835 -0,57%
Dow Jones 18:41
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Londra 17:35
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,73% alle 16:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 48.759,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,73% alle 16:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,73% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 48.759,64 punti.
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