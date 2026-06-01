New York: nuovo spunto rialzista per Chevron

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso petrolifero statunitense , con una variazione percentuale dell'1,98%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gigante oil di San Ramon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Chevron evidenzia un declino dei corsi verso area 184,1 USD con prima area di resistenza vista a 188. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 182,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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