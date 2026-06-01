New York: nuovo spunto rialzista per Chevron
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso petrolifero statunitense, con una variazione percentuale dell'1,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gigante oil di San Ramon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Chevron evidenzia un declino dei corsi verso area 184,1 USD con prima area di resistenza vista a 188. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 182,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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