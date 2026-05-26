New York: calo per Chevron
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso petrolifero statunitense, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Chevron. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 189,9 USD. Primo supporto visto a 185,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 183,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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