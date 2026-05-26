New York: calo per Chevron

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso petrolifero statunitense , che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.



L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Chevron . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 189,9 USD. Primo supporto visto a 185,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 183,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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