Perde Chevron sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso petrolifero statunitense , che passa di mano in perdita del 3,93%.



L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La situazione di medio periodo di Chevron resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 186,2 USD. Supporto visto a quota 184,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 188.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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