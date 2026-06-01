New York: nuovo spunto rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso informatico americano , che avanza bene del 2,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società informatica di Redmond mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 465,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 458. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 472,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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