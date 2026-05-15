New York: andamento sostenuto per Microsoft

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso informatico americano , in guadagno del 2,97% sui valori precedenti.



Il trend di Microsoft mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo della società informatica di Redmond confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 427,6 USD con primo supporto visto a 414,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 406,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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