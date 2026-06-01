New York: performance negativa per Texas Instruments
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chip statunitense, che passa di mano con un calo del 3,55%.
Lo scenario su base settimanale di Texas Instruments rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tech americana, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 301,3 USD. Primo supporto visto a 289,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 283,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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