New York: risultato positivo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca d'affari americana , in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.052,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.022,2. L'equilibrata forza rialzista di Goldman Sachs è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.082,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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