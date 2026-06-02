New York: scambi in positivo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca d'affari americana , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Goldman Sachs evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Goldman Sachs rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Goldman Sachs mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.079,4 USD. Rischio di discesa fino a 1.053,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.105,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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