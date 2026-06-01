New York: rosso per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso dei beni di largo consumo , in flessione del 2,28% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Procter & Gamble è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della big di Cincinnati suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 138,8 USD con tetto rappresentato dall'area 141,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 137,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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