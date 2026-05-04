New York: rosso per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Retrocede il colosso dei beni di largo consumo, con un ribasso del 2,17%.
Lo scenario su base settimanale di Procter & Gamble rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big di Cincinnati, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 145,5 USD. Primo supporto visto a 143,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 142,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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