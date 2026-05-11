New York: scambi negativi per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dei beni di largo consumo , con una flessione del 2,55%.



L'andamento di Procter & Gamble nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve della big di Cincinnati rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 144,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 141,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 148,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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