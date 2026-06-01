New York: scatto rialzista per ARM Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società tech inglese che progetta chip , che mostra una salita bruciante dell'11,47% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ARM Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di ARM Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 408,9 USD e primo supporto individuato a 380,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 437,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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