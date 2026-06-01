New York: senza freni CDW
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore americano di prodotti hardware e software, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,03%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CDW rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di CDW classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 141,8 USD e primo supporto individuato a 131,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 152,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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