New York: senza freni CDW

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore americano di prodotti hardware e software , che sta mettendo a segno un rialzo del 10,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CDW rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di CDW classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 141,8 USD e primo supporto individuato a 131,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 152,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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