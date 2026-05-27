New York: scambi in forte rialzo per CDW

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore americano di prodotti hardware e software , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,98%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che CDW mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,29%, rispetto a +2,18% dell' indice del basket statunitense ).





Le tendenza di medio periodo di CDW si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 117,4 USD. Supporto stimato a 112,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 122,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```