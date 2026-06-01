New York: si muove a passi da gigante MGM Resorts International

(Teleborsa) - Ottima performance per il gestore di casinò e resort , che scambia in rialzo del 12,71%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MGM Resorts International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di MGM Resorts International è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49,78 USD, mentre il primo supporto è stimato a 48,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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