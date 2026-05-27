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New York: ingrana la marcia MGM Resorts International

Migliori e peggiori
New York: ingrana la marcia MGM Resorts International
(Teleborsa) - Rialzo per il gestore di casinò e resort, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,11%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che MGM Resorts International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,41%, rispetto a +2,26% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di MGM Resorts International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42,03 USD e primo supporto individuato a 40,72. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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