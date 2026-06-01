Vola a New York Zscaler
(Teleborsa) - Rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,21%.
L'andamento di Zscaler nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 147 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 157,8. Il peggioramento di Zscaler è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 139,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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