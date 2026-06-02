Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Giornata decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra che ha chiuso la seduta in rialzo a 95,5.
La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 99,14. Supporto visto a quota 90,93. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 107,35.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)