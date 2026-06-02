Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno
Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,53%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 62.166. Primo supporto visto a 61.711. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61.518.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)