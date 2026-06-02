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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,53%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 62.166. Primo supporto visto a 61.711. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 61.518.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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