New York: rally per Zscaler

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,39%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zscaler rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Zscaler mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 165,5 USD. Rischio di discesa fino a 155,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 175,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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