Milano 2-giu
0 0,00%
Nasdaq 2-giu
30.661 +0,48%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 2-giu
10.374 +0,33%
Francoforte 2-giu
25.124 +0,48%

New York: calo per Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: calo per Boeing
Pressione sul colosso dell'aereonautica, che tratta con una perdita del 2,60%.
Condividi
```