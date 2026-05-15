Milano 17:35
49.116 -1,87%
Nasdaq 18:21
29.188 -1,33%
Dow Jones 18:21
49.578 -0,97%
Londra 17:35
10.195 -1,71%
Francoforte 17:35
23.951 -2,07%

New York: performance negativa per Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: performance negativa per Boeing
Seduta in ribasso per il colosso dell'aereonautica, che mostra un decremento del 3,05%.
Condividi
```