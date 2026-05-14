Milano 17:20
50.011 +1,07%
Nasdaq 17:20
29.655 +0,98%
Dow Jones 17:20
50.098 +0,81%
Londra 17:20
10.359 +0,33%
Francoforte 17:20
24.458 +1,33%

New York: andamento negativo per Boeing

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti, Industria
New York: andamento negativo per Boeing
Ribasso per il colosso dell'aereonautica, che presenta una flessione del 3,01%.
Condividi
```