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Piazza Affari: pioggia di acquisti su STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: pioggia di acquisti su STMicroelectronics
Brilla l'azienda italo-francese di semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 7,61%.
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