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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

La giornata del 2 giugno chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,02%.

Il quadro di medio periodo del greggio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 97,32. Primo supporto individuato a 91,83. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 102,82.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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