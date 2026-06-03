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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,49%
L'Indice Hang Seng termina a 25.649,48 punti
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03 giugno 2026 - 10.25
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Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,49% e chiude a 25.649,48 punti.
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