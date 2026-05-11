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Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,33%
L'Indice Hang Seng termina a 26.305,48 punti
In breve
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Finanza
11 maggio 2026 - 06.20
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,33%, con chiusura a 26.305,48 punti.
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