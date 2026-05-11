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Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,33%

L'Indice Hang Seng termina a 26.305,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,33%
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,33%, con chiusura a 26.305,48 punti.
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