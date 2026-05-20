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Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,60%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.644,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,60%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,60% e archivia la seduta a 25.644,19 punti.
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