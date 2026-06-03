Borsa: Londra, apertura +0,02%

Milano 9:56
50.358 -0,44%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:56
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24.932 -0,76%

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