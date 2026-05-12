Borsa: Londra, apertura -1,01%

Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:05
28.837 -1,65%
Dow Jones 20:05
49.694 -0,02%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -1,01% a quota 10.165,54 dopo l'apertura.
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