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/ Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Il Dow Jones esordisce a 49.416,66 punti
In breve
,
Finanza
04 maggio 2026 - 15.33
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,17%, dopo un'apertura a 49.416,66.
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