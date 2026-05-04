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Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%

Il Dow Jones esordisce a 49.416,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,17%, dopo un'apertura a 49.416,66.
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