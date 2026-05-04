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Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,13%

Il Dow Jones archivia la giornata a 48.941,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dell'1,13%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dell'1,13%, termina le contrattazioni a 48.941,9 punti.
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