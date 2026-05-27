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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,49%

Ibex 35 termina gli scambi a 18.380,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,49%
Madrid allunga timidamente il passo dello 0,49% e chiude a 18.380,9 Euro.
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