Francoforte: risultato positivo per Zalando
(Teleborsa) - Avanza la società che vende calzature e moda online, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Zalando rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,43 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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