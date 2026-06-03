Francoforte: risultato positivo per Zalando

(Teleborsa) - Avanza la società che vende calzature e moda online , che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Zalando rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,43 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,52. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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