New York: Oracle scende verso 225 USD

(Teleborsa) - A picco il principale fornitore di software aziendale , che presenta un pessimo -5,88%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Oracle più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Oracle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 237,9 Dollari USA e primo supporto individuato a 225. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 250,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```