New York: Oracle scende verso 225 USD
(Teleborsa) - A picco il principale fornitore di software aziendale, che presenta un pessimo -5,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Oracle più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Oracle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 237,9 Dollari USA e primo supporto individuato a 225. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 250,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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