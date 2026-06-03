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New York: Oracle scende verso 225 USD

Migliori e peggiori
New York: Oracle scende verso 225 USD
(Teleborsa) - A picco il principale fornitore di software aziendale, che presenta un pessimo -5,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Oracle più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Oracle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 237,9 Dollari USA e primo supporto individuato a 225. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 250,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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