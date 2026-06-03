New York: exploit di Fastenal Company
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,07%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fastenal Company rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Fastenal Company è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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