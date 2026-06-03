New York: exploit di Fastenal Company

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,07%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fastenal Company rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Fastenal Company è in rafforzamento con area di resistenza vista a 47,25 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 49,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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