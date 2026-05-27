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Baker Hughes Company in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Baker Hughes Company in discesa a New York
Ribasso per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che passa di mano in perdita del 4,81%.
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