Milano 17:35
49.291 -0,82%
Nasdaq 20:27
28.535 -0,23%
Dow Jones 20:27
49.637 -0,55%
Londra 17:35
10.277 -1,55%
Francoforte 17:35
24.664 -1,02%

New York: profondo rosso per Baker Hughes Company

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Baker Hughes Company
Retrocede molto la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,02%.
Condividi
```