New York: rally per SanDisk

(Teleborsa) - Brilla la società americana produttrice di hardware , che passa di mano con un aumento del 6,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve del colosso californiano produttore di memorie flash è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.860 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.745. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.975.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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