New York: rally per SanDisk
(Teleborsa) - Brilla la società americana produttrice di hardware, che passa di mano con un aumento del 6,07%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve del colosso californiano produttore di memorie flash è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.860 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.745. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.975.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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