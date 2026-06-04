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Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso dell'1,73%

Il Dow Jones chiude a 51.562,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre sul mercato il Dow Jones, in progresso dell'1,73%
Ottima performance per il principale indice di Wall Street (+1,73%), che archivia la giornata a 51.562,12 punti.
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