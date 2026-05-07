Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Seduta vivace per il Dow Jones 30, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,24%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dow Jones 30 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.233,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.264,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 51.202,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)